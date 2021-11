En tant que Pinocchio lui-même, vous devez naviguer dans un monde sombre de la Belle Epoque où toute l'humanité est perdue. La ville autrefois magnifique de Krat est devenue un enfer et vous devez trouver le célèbre M. Geppetto pour percer le mystère de ce qui vous est arrivé et du monde qui vous entoure. En tant que marionnette mécanoïde Pinocchio, vous vous frayerez un chemin à travers les rues d'une ville en ruines, fabriquant des armes à partir des matériaux que vous trouverez dans le monde et interagissant avec les quelques derniers qui parviennent à survivre dans ce paysage infernal préindustriel. Plus vous mentez, plus vous devenez humain, avec tous les avantages et inconvénients que cela comporte. Des choix narratifs profonds et une progression des personnages profondément personnalisable complètent les fonctionnalités RPG de Lies of P.

Pour ceux qui veulent, un peu d'info sur le jeu, il y aura plus d'informations un peu plus tard, du 17 au 21 Novembre, lors de la G-STAR.Le jeu est prévue sur PC et consoles, pour 2023.