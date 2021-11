CARTE GRAPHIQUE AMD RADEON RX 6900 XT

Dans la perspective du prochain chapitre de la légendaire saga Halo, nous nous sommes associés à Xbox, 343 Industries et AMD pour vous offrir un arsenal digne du plus grand héros de l'humanité, le Master Chief. Préparez-vous pour ces vacances avec notre cadeau épique, comprenant un PC de jeu Halo Infinite personnalisé exclusif équipé d'une carte graphique AMD Radeon™ RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition, une suite complète de notre gamme exclusive de périphériques sanctionnés par l'UNSC, Xbox Game Pass pour PC et plus.

Après, la sublime carte graphique Cyberpunk 2077, voici venir la magnifique carte graphique Halo Infinite par Razer.Il y a même un concours pour remporter la bête, lien en dessous.