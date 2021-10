Death's Door plonge les joueurs dans un monde excentrique et curieux où les corbeaux sont chargés de collecter les âmes des morts. Récolter des âmes et frapper une horloge peut devenir monotone, mais c'est un travail honnête pour un corbeau. Le travail s'anime lorsque votre âme assignée est volée et que vous devez retrouver un voleur désespéré dans un royaume épargné par la mort - où les créatures grandissent bien au-delà de leur expiration et débordent d'avidité et de puissance.



En vous aventurant depuis le Hall des Portes, explorez une terre pleine d'habitants tordus et d'innombrables secrets, apportant de l'espoir aux personnages étranges et merveilleux que vous rencontrerez en cours de route. Manipulez et améliorez les armes de mêlée, les flèches et la magie tout en traquant et en vainquant des tyrans colossaux avec des histoires et des motivations qui leur sont propres.

Le jeu Death's Door, des développeurs de chez Acid Nerve, sera disponible le 23 Novembre sur PS4|PS5 et Switch.Il a été annoncé lors du State of Play, je crois !