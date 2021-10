Richard Jones, Development Strategy Manager chez Konami Digital Entertainment B.V., commente : « Nous sommes très heureux d’annoncer notre partenariat avec KeelWorks. Il s’agit d’un studio jeune et talentueux et c’est un véritable honneur de travailler avec eux sur un projet aussi passionnant que CYGNI. Dès notre première partie, nous savions que ce jeu incarne l’ADN des classiques KONAMI et l’un des objectifs de notre programme de production est de travailler sur des jeux qui évoquent l’esprit de ces classiques. Le gameplay de haut vol, le design stylisé et les magnifiques graphismes de CYGNI représentent la parfaite modernisation de la formule shoot ‘em up. »

Meher Kalenderian, Founder & CEO de KeelWorks Ltd, déclare : « En tant que petite entreprise indépendante, KeelWorks avait besoin d’un investisseur pour agrandir son équipe et dédier toute son attention au développement de son premier projet, CYGNI. Parmi tous les éditeurs avec qui nous avons échangé, notre communication avec KONAMI était différente dès le départ et ils se sont démarqués. Avec son histoire remplie de shmups iconiques, KONAMI a immédiatement compris la direction que prenait CYGNI et a décidé de miser sur son potentiel.



Mais ce qui nous a le plus encouragés à nous engager avec KONAMI a été son envie d’investir non seulement dans le jeu, mais aussi dans les personnes qui le créent. Nous avons été à la fois touchés et honorés par cette approche. Nous sommes absolument ravis de ce partenariat et avons hâte de partager plus de détails sur CYGNI en temps voulu ! »

Konami sera donc l'éditeur du jeu CYGNI: All Guns Blazing, premier titre du studio KeelWorks Ltd.Campée dans les vestiges d’une civilisation oubliée depuis longtemps sur la planète CYGNI, la colonie est décimée par l’attaque surprise d’une puissante race alien biomécanique. En tant que l’un des derniers pilotes encore en vie sur l’un des rares transporteurs restants de la flotte, le joueur représente l’unique ligne de défense contre les bombardements alien acharnés.Avec ses visuels, son animation et ses effets spéciaux next-gen, CYGNI est une nouvelle référence en matière de shoot ‘em ups cinématographiquesUn mode solo ainsi qu’un mode coopératif local à deux joueurs, pour batailler à travers des niveaux hostiles rythmés par des vagues d’assauts aériens et terrestresLe joueur doit choisir entre alimenter les systèmes de boucliers (défense) ou d’armements (attaque)Le joueur peut collecter de l’énergie pour améliorer son vaisseau et dynamiser son armement, en passant de projectiles à une rangée de missilesDes attaques aériennes ou qui visent la terre à travers des métropoles illuminées de néons, des océans et divers paysages alienDes batailles de boss épiques et cinématographiques contre des ennemis gargantuesquesUne bande-son orchestrale et un sound design immersif