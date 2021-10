La liste des méchants du jeu Gotham Knights vient-elle de se dévoiler à cause d'un Press-Kit ?En tout cas, voici les potentiels méchants du jeu, en attendant confirmation lors de la DC Fandom le 16 Octobre.Pamela's Diner = IvyIceberg Lounge = PenguinMr Kane = BatwomanCat Keeper = CatwomanDr Q = Dr Quinzel Harley QuinnIngram D. Wade = Edward NigmaEn tout cas, j'ai hâte d'en voir plus sur le jeu.

posted the 10/10/2021 at 10:24 PM by leblogdeshacka