Pour les allergiques du dématérialisé, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch aura droit à une version boîte.Attention, pour le moment, cette boîte sera uniquement disponible au Japon, rien d'annoncé pour les US, ni l'Europe.Famitsu à d'ailleurs donner la note de 33 au jeu.Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, allez-y, le jeu est une petite pépite.

posted the 09/23/2021 at 09:09 PM by leblogdeshacka