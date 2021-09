Hunt: Showdown

Hunt: Showdown est un FPS singulier qui mêle PvE et PvP, à la communauté forte de plus de 3 millions de joueuses et joueurs uniques. En ce moment, l’événement Light the Shadow vous permet de choisir une voie : celle de l’arc de chasse ou de la hache de lancer, un choix qui déterminera votre destin. Amassez des points pour débloquer des chasseurs et des armes légendaires. C’est le moment idéal pour plonger dans le Bayou !



Judgment

Produit par l’équipe ayant réalisé la fameuse série Yakuza, Judgment vous permet de découvrir l’histoire sombre de Takayuki Yagami, un avocat accablé par la honte et en quête de rédemption. Hanté par son passé, il se reconvertit en détective privé et s’infiltre dans les réseaux de la pègre de Kamurocho pour enquêter sur une série de meurtres atroces. Attention : ce jeu est uniquement disponible sur Xbox Series X|S.



Blood Bowl 2: Legendary Edition

Blood Bowl 2 réunit Warhammer et football américain dans un cocktail détonant de stratégie en tour par tour, d’humour et de brutalité, adapté du célèbre jeu de plateau de Games Workshop.

Les jeux du programme Free Play Days sont dévoilés pour ce week-end et il y a du lourd, avec Judgement