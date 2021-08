Décidément, Bungie nous aura bien plumé avec son Destiny 2. Souvenez-vous, lorsque Destiny 2 est sorti, nous avions eu droit à une Collector's Edition, puis encore une autre avec le DLC et aujourd'hui avec The Witch Queen, un nouveau collector voit le jour.Destiny 2 : La reine des sorcières Bande sonore numérique- La réplique du psychomètre avec lumières et sons- Réplique de fantôme de Lucent Hive avec support- Le badge d'identification caché- Carte de révélation lenticulaire- Le dossier caché- Plus les emblèmes exclusifs de l'édition collectorLe collector sera disponible pour le prix de 156€ sans le jeu et de 250€ avec le jeu.