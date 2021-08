Ed Miller, écrivain sorti indemne d’un accident de voiture, désormais en proie à d’intenses vertiges. Convaincu qu’il vient de perdre sa femme et sa fille lors de cet événement, Ed entame, méfiant, une thérapie qui le conduira à se confier progressivement auprès d’une psychiatre : la docteure Julia Lomas. Celle-ci devra faire face aux réticences de son patient à plonger dans les méandres de sa mémoire afin de découvrir le fin mot de cette histoire. En parallèle, les joueurs suivront l’enquête de Nick Reyes, le sheriff de Cerro Lake, bien décidé à faire toute la lumière sur l’accident d’Ed, et qui sera amené à découvrir de nouveaux éléments troublants…

Le jeu Alfred Hitchcock Vertigo, se dévoile avec un Story Trailer.Le jeu est très librement inspiré du film d'Alfred Hitchcock et j'ai vraiment hâte de l'avoir en main.Une édition Digital Deluxe sera aussi disponible, avec à l'intérieur :-L’Artbook en version numérique-La bande-originale du jeu au format digital-Des filtres in-game-Les avatars de Ed, Julia et Nick à télécharger-Des fonds d’écran-Les avatars de Faye et du chat Petronius seront disponibles en bonus de précommande.Il faudra patienter un peu pour les joueurs consoles, car il y a un petit report de prévu. Mais c'est PC, c'est toujours prévu pour 2021.