Du 18 au 23 août, les fans peuvent télécharger et conserver gratuitement The Virtuous Cycle (une extension à part entière comprenant un nouveau mode roguelike, une nouvelle shell jouable et une nouvelle arme transformable de type hache-katana).

Depuis que nous avons lancé Mortal Shell en août 2020, nous avons réfléchi à la manière d'offrir à nos fans quelque chose de vraiment spécial qui témoigne de notre sincère reconnaissance pour leur soutien”, a déclaré Kiron Ramdewar, Head of PC and Console chez Playstack, l'éditeur de Mortal Shell.



Il ajoute : “L'extension The Virtuous Cycle regorge de contenu que les fans du genre vont adorer et offre une nouvelle façon unique de découvrir le riche univers de Mortal Shell. Nous sommes impatients de voir comment les nouveaux et les anciens joueurs aborderont notre nouveau mode roguelike en s'aventurant dans les profondeurs de Fallgrim”.

Le DLC de Mortal Shell, The Virtuous Cycle est disponible gratuitement pendant 5 jours.