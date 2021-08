NERF : Legends est un FPS rapide, énergique et amusant pour tous ! Plongez dans un monde de science-fiction futuriste avec une gamme complète de blasters NERF iconiques à portée de main, et affrontez des légions de robots et leurs maîtres ultimes. Démontrez vos compétences en effectuant des tirs de haute volée dans le mode solo ou affrontez vos amis dans le mode multijoueur en ligne pour devenir l'ultime légende NERF.





Après les jouets, NERF, débarque sur consoles dès cet automne sur tous les supports.Le jeu sera distribué par Just for Games.Au programme :15 blasters NERF authentiques des lignes Mega, Ultra et Elite, y compris les nouveautés de 2021 !Une campagne soloUne multitude de fléchettes :fléchettes à attraction magnétiques, repoussantes, à tête chercheuses ou encore à retardement pour changer le cours de la bataille.Personnalisation complète du personnage, ai si que des flinguesDu 4 contre 4, et en free-for-all à huit joueurs