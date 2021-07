Les jeux vidéo Ori auront droit à une compilation sur Switch, distribué chez nous par Just for Games.À l'intérieur nous retrouverons :-Les jeux-Les bandes-son originales des deux jeux, sous la forme de codes de téléchargement numérique-Six cartes illustrées des artworks des deux jeuxLa compilation sera disponible le 12 Octobre 2021

Who likes this ?

posted the 07/29/2021 at 12:08 PM by leblogdeshacka