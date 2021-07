Un casting de stars : Les personnages préférés des fans de l'univers des dessins animés de Nickelodeon sont là et chaque combattant offre un style de jeu et un ensemble de mouvements uniques à maîtriser pour envoyer vos ennemis voler hors du niveau pour gagner.

20 niveaux sur le thème de Nickelodeon : Combattez à travers une variété de niveaux inspirés des univers emblématiques de Nickelodeon, y compris les Champs de Méduses de Bob l'éponge, le Technodrome de Tortues Ninja, et plus encore !

Modes de jeu solo et multijoueur : Améliorez vos compétences contre l'IA, ou affrontez-vous dans un mode multijoueur en ligne ou en local jusqu'à quatre joueurs.

Contenu bonus : Débloquez des mouvements avancés propres à la personnalité de chaque personnage et bien plus encore dans la galerie du jeu !

Un nouveau jeu dans l'univers de Nickelodeon, Nickelodeon All-Star Brawl !. Un jeu en mode Super Smash Bros, avec en guest Les TMNT, Bob l'éponge et ses potes, Hey Arnold, Danny Fantôme, Bienvenue chez les Loud, les Razmoket, Drôles de monstres, Invader Zim et d'autres pas encore annoncés.Le jeu est développé par Ludosity et Fair Play Labs.Le jeu sera disponible à l'automne 2021, sur PS4|PS5, One|Series et Switch.