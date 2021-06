En plus de proposer le jeu directement dans le Game Pass, XBOX annonce l'arrivée de trois manettes collectors Space Jam.Pour le moment, elles seront disponibles uniquement aux US, sauf la Team Toon, qui devrait arriver en Europe.Il faudra compter environ 90-100€ l'unité, avec les frais de port.

posted the 06/23/2021 at 04:54 PM by leblogdeshacka