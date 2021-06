Aujourd'hui, Respawn Entertainment, Electronic Arts et Lucasfilm Games sont heureux d'annoncer la sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order™ sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il s'agit d'une amélioration cross-génération gratuite pour les détenteurs* de la version PlayStation 4 et Xbox One du jeu et disponible chez les revendeurs numériques et physiques pour 39,99 €**. Depuis le lancement du jeu, plus de 20 millions de joueurs dans le monde ont joué à l'histoire Star Wars de Cal Kestis sur toutes les consoles, plateformes et services d'abonnement. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour prendre un sabre laser et devenir un Jedi qu'avec cette version next-gen !



Cette sortie sur la nouvelle génération de consoles offre la meilleure expérience Star Wars Jedi: Fallen Order possible grâce aux améliorations techniques suivantes :



Textures en haute résolution

Résolution 4K/HDR

Performance améliorée à 60 IPS

Temps de chargement beaucoup plus rapides

