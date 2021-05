En ce moment, il y a de bonnes nouvelles, concernant les sorties de jeux en boîtes et aujourd'hui, annonce l'arrivée en boîte de Mega Man: The Wily Wars.Je crois que Limited Run, sort aussi cette édition, dans le cas contraire, je ferai un autre article.À l'intérieur, nous retrouverons :-Mega Man: la cartouche de bombardier bleu Wily Wars pour SEGA Mega Drive-Étui de cartouche réversible avec illustrations japonaises et originales-Manuel d'instructions en couleur avec des conseils, des astuces et des faits sur vos maîtres robots préférés-Certificat d'authenticité qui marque votre édition limitée Édition Collector-Cartes lenticulaires des meilleurs robots maîtres de votre choix-Livre d'autocollants d'art personnalisé-Affiche recto-verso pour afficher des illustrations originales ou japonaises-Cartes de collection originales avec les statistiques des maîtres robots en vedette-Pochette extérieure interchangeable pour afficher votre choix de carte lenticulaireLe tout pour 69.99€ sans les frais de port, sur le store de strictlylimitedgames