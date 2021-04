En plus de la bande annonce du jeu, Just for Games à annoncé, une édition boîte, mais aussi, une édition collector pour Alex Kidd.J'aime bien l'esthétique des boîtes qui reprennent le style de la Master System.L'édition collector est vraiment sympa, avec du contenu en pagaille.À l'intérieur nous retrouverons :Un exemplaire "region free" d'Alex Kidd in Miracle World DX (incluant un manuel d'instructions et un porte-clés)Un certificat numéroté et signé par les développeursTrois pins émaillés exclusifs Alex Kidd représentant le protagonisteUn jeu de cartes Jankenpon (pierre/papier/ciseaux) représentant les personnages de Miracle WorldUn companion artbook original détaillant l'art derrière Alex Kidd in Miracle World DXLe médaillon d'Alex Kidd et un sac d'argent en feutrineLa bande-son originale d'Alex Kidd in Miracle World DX sur CDUne boîte collector avec un artwork alternatifLe jeu sera disponible le 25 Juin 2021.Je vous tiens au courant dès l'ouverture des précos.