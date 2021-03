The Rock présente sa XBOX Series X collector .... enfin son mini frigo collector. Après le méga frigo de 3 mètre (j'exagère évidemment).D'ailleurs, il est à gagner je crois avec des packs de boissons, manettes et lunettes de soleil.

Like

Who likes this ?

posted the 03/18/2021 at 11:17 PM by leblogdeshacka