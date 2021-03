Les jeux de Bethesda débarque dans le Game PassCette compilation comprend Dishonored, élu Jeu de l’année à plus de 100 reprises, et tous ses contenus additionnels (Dunwall City Trials, La Lame de Dunwall, Les Sorcières de Brigmore et Void Walker’s Arsenal).Incarnez à nouveau un assassin surnaturel dans Dishonored 2, le nouveau chapitre de la saga signée Arkane Studios. Explorez un monde mystique et industriel. Comment combinerez-vous les pouvoirs uniques, armes et accessoires de votre personnage pour éliminer vos ennemis ?DOOM a fait découvrir à des millions de joueuses et de joueurs un gameplay brut, rapide et un jeu où les démons meurent par dizaines, tant d’aspects qui ont participé à la renommée de la franchise. Revivez la naissance du jeu de tir à la première personne et découvrez ce qui a permis de démocratiser le genre. DOOM inclut le contenu additionnel Episode IV: Thy Flesh Consumed, 9 nouveaux niveaux remplis d’action et le jeu à 4 en écran partagé, en match à mort ou en coopération.Cette suite plébiscitée du révolutionnaire DOOM (1993) a permis aux joueurs d’affronter des démons mortels avec le Super Shotgun, ainsi que le célèbre boss, l’Icône du péché. DOOM II inclut The Master Levels, 20 niveaux supplémentaires, ainsi que le jeu à 4 en écran partagé, en match à mort ou en coopération.Frayez-vous un chemin à travers un complexe grouillant de démons, avant de pénétrer l’Abysse et d’affronter le plus grand guerrier de l’Enfer pour mettre fin à l’invasion. DOOM 3 comprend les packs d’extension solo The Resurrection of Evil et The Lost Mission.Affrontez des démons dans votre croisade pour abattre la Mère des démons et arrêter l’invasion infernale. Pendant votre progression à travers plus de 30 niveaux, ne manquez pas d’utiliser les armes améliorées et les secrets permettant de mettre fin à la menace démoniaque.Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Incarnez le Slayer dans une campagne en solo où vous terrasserez des démons et arrêterez la destruction de l’humanité. Découvrez le mélange ultime de vitesse et de puissance dans DOOM Eternal : la nouvelle formule du combat à la première personne bourré d’action. La seule chose qui les effraie… c’est vous.Morrowind est une épopée solo à fins multiples dans laquelle vous pouvez créer et jouer n’importe quel personnage. Choisissez de suivre l’histoire principale pour trouver la source de la malédiction qui pèse sur le monde, ou décidez d’emprunter votre propre voie pour explorer d’étranges endroits et développer les capacités de votre héros.Pénétrez au cœur du monde virtuel le plus immersif jamais conçu. Oblivion vous permet d’évoluer à votre guise dans cet univers aux graphismes sans précédents. Libre à vous d’effectuer la quête principale à votre rythme ou de sillonner le monde pour trouver vos propres défis au détour d’un chemin.Lauréat de plus de 200 récompenses du Jeu de l’année ! Skyrim Special Edition apporte un souffle nouveau à cette aventure épique, avec force détails. La Special Edition comprend le célèbre jeu et les contenus additionnels, avec graphismes et effets remasterisés, rayons divins volumétriques, profondeur de champ dynamique, reflets et plus encore. Skyrim Special Edition apporte en outre toute la puissance des mods sur console. Nouvelles quêtes, armures et armes, environnements, personnages et dialogues inédits et plus encore… l’expérience est sans limite.Découvrez le MMORPG primé et vivez une expérience illimitée dans un monde Elder Scrolls persistant en continuelle expansion. Partez à l’aventure dans n’importe quelle partie du monde, dans l’ordre que vous voulez, seul ou avec des amis. Combattez, fabriquez, volez ou explorez. Combinez différents types d’armures, d’armes et de compétences pour créer votre propre style de jeu.The Evil Within incarne le survival-horror à l’état brut. Dans ce monde immersif conjuguant environnements détaillés, horreur poignante et scénario complexe, vous ferez l’expérience d’une tension quasi insoutenable. Vous devrez combattre pour votre survie avec des ressources limitées et affronter une peur viscérale dans un parfait équilibre entre horreur et action.Seul survivant de l’abri 111, vous émergez dans un monde dévasté par une guerre nucléaire. À chaque seconde, vous risquez votre peau et vous être maître de tous vos choix. Vous seul pouvez reconstruire les Terres désolées et changer leur destin. Bienvenue chez vous.L’Aube d’Acier est le premier chapitre de la nouvelle ligne de quêtes de la Confrérie de l’Acier, gratuit pour les joueuses et joueurs de Fallout 76. Rendez-vous dans des colonies peuplées de nouveaux PNJs et débloquez de puissantes armes et armures de l’arsenal de la Confrérie. Participez à la mission pour reconstruire la société et sécuriser la technologie.Bienvenue à New Vegas. Le genre de ville où l’on creuse sa propre tombe avant de se faire abattre… et encore, ça, c’était avant que les choses ne tournent mal. C’est une ville remplie de rêveurs et de desperados déchirée entre plusieurs factions en guerre, toutes candidates pour contrôler cette oasis au milieu du désert.Bonjour, Morgan. Prey arrive dans le Xbox Game Pass dès demain, préparez-vous à quitter le confort de votre appartement pour rejoindre les sombres profondeurs de l’espace. Dans la peau de Morgan Yu, il vous faudra survivre grâce aux outils trouvés dans la station, à des armes et compétences hallucinantes et à votre perspicacité. Explorez la station Talos 1, améliorez vos capacités spéciales et découvrez ses secrets, mais aussi ses dangers.Plongez la tête la première dans un monde dystopique où société, loi et ordre ont disparu. RAGE 2 réunit deux studios à la pointe de l’industrie : id Software, pionniers des jeux de tir à la première personne, et Avalanche Studios, experts des jeux en monde ouvert, pour vous offrir un carnaval de carnage dans lequel vous pouvez aller partout en faisant tout exploser sur votre passage.Wolfenstein vous envoie en Europe pour accomplir une mission personnelle : mettre un terme aux agissements de la machine de guerre fasciste. Avec l’aide d’un petit groupe de résistants, infiltrez-vous dans les lieux les mieux gardés, affrontez des ennemis redoutables et utilisez des armes incroyables capables de conquérir la Terre… et plus encore.1946, les Nazis sont sur le point de gagner la Deuxième Guerre Mondiale. Pour inverser la vapeur, B.J. Blazkowicz va devoir participer à une mission en deux parties, dans les profondeurs de la Bavière…Dix-neuf ans après Wolfenstein II, Jess et Soph Blazkowicz, les filles jumelles de B.J., doivent se battre, après des années d’entraînement avec leur père rompu au combat. Jouez seul ou avec un ami. Gagnez des niveaux, explorez et terminez les missions pour débloquer de nouvelles aptitudes, des armes, des gadgets, des objets cosmétiques et bien d’autres éléments pour enrichir votre expérience de jeu et modifier votre apparence.Le tout débarquera le 12 Mars 2021