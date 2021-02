Le jeu Taxi Chaos, se dévoile avec un vieux trailer (il date de l'année dernière) en attendant sa sortie prévue pour le 23 Février 2021 sur Switch, One et PS4.Mais ce n'est pas tout, le jeu sera disponible en boîte sur PS4 et Switch. Comme toujours ou presque la One se contentera d'une sortie au format numérique.Inutile de vous dire que si vous êtes fan de Crazy Taxi, Taxi Chaos sera sans nul doute son digne héritier. Je l'espère tout du moins, car ça manque les jeux hybride de Sega, comme Jet Set Radio, Ecco et autres jeux qui m'en fait passer tellement de bons moments.