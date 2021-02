Tanuki Justice se boîte dans une version limitée sur Switch, avec une sortie prévue pour le 26 Février 2021.Tanuki Justice est un run’n gun ultra nerveux dans lequel vous incarnez deux frères et sœurs tanukis. Vous y affronterez des ennemis par centaines au Japon féodal. Des environnements variés avec des paysages en pixel-art de toutes sortes, des musiques rétros et dynamiques, de l'action non-stop, des situations nombreuses et originales et une difficulté rappelant les bons vieux jeux d’arcade !Un gameplay à la fois simple et riche permettant des actions spectaculaires. Possibilité de jouer à 2 pour encore plus de fun. Et des challenges qui mettrons en difficulté les joueurs les plus habiles. À vos manettes, le challenge commence ici !Le jeu est co-produits par PixelHeart et du coup, nous avons droit à une version numérotée et certifiée à 20 000 exemplaires en Europe.