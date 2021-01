Édition limitée Halo Master Chief

Entrez dans la légende avec le Game Drive collector Édition limitée Master Chief sous licence officielle, à l'effigie du héros légendaire de Halo.



Capacité jusqu'à 5 To pour stocker plus de jeux et les charger rapidement

Configuration plug-and-play pour accéder aux jeux en quelques minutes, sans outils

Conception élégante et compacte, et expérience de jeu fluide sur toutes les consoles Xbox, où que vous alliez

USB 3.2 1re génération (USB 3.0) pour jouer à vitesse réelle sans jamais perdre une miette

Inclut un pack de stickers en vinyle découpés à la forme Master Chief collector



Le petit détail qui tue tout, le câble USB vert! Le petit détail qui tue tout, le câble USB vert!

Fan de DD Seagate collector, le Master Chief arrive avec un DD magnifique.Disponible pour 84.99€