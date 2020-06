Merge Games a annoncé Alex Kidd dans le Miracle World DX, une refonte du jeu classique de SEGA du Master System.



Alex Kidd dans Miracle World DX contient le même contenu et les mêmes niveaux que l'original. Cependant, il y a maintenant un nouveau style artistique, de nouveaux niveaux et éléments d'histoire, des combats de boss modifiés et de nouveaux modes tels qu'un mode de précipitation de boss. Des ajustements ont également été apportés au combat, à la mécanique des mouvements et aux systèmes de menus.





Le mode classique sera également inclus, ce qui permettra aux joueurs de revenir à une version recréée du style original, avec des combats de boss, des dialogues, des niveaux et des systèmes du jeu Master System original.

Le retour d'Alex Kid