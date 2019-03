Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild a récemment célébré son deuxième anniversaire. Bien que deux ans se soient écoulés depuis que le jeu a été lancé au Japon et dans d’autres parties du monde, il se vend toujours très bien.Famitsu estime que le jeu s'est vendu à près de 1,3 million d'exemplaires sur Nintendo Switch au Japon. En outre, le jeu figure depuis son lancement dans le top 20 des titres les plus vendus de Famitsu. C’est très impressionnant pour un jeu de cette Saga sur ce marché…Source : https://nintendosoup.com/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-is-still-one-of-the-top-20-bestsellers-weekly-in-japan-for-2-consecutive-years/