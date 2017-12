Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Gamekult vient de rendre son verdict et attribue la note de 06/10. Pour rappel, voici la note obtenu par le premier Opus sur Wii :Et celle du jeu Xenoblade Chronicles X sur WiiU :Xenoblade Chronicles 2 est donc selon eux le moins bon de la Saga…Source : https://www.gamekult.com/jeux/xenoblade-chronicles-2-3050838149/test.html

posted the 12/02/2017 at 07:23 PM by link49