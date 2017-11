J'ai fini le mode solo du jeu Fire Emblem Warriors sur Nintendo Switch, après 106 heures et 11 minutes.La Nintendo Switch accueille selon moi son premier excellent jeu, et même plus, son premier chef d'oeuvre.Tous mes Personnages ont été promus, et le Personnage que j'utilise le plus, Rowan, qui est au niveau 91. J'ai aussi bien avancer dans le mode chroniques, et les compétences des personnages dans l'emblemerie sont bien avancées. Pour faire simple, j'ai adoré Hyrule Warriors, et ce jeu le surclasse à tous les niveaux. Le Scénario tient la route, le tout ponctué d'humour et de quelques moments chargés en émotion, et riche en rebondissements. Les musiques sont sublimes, surtout celle issue du jeu Fire Emblem Fates. Le côté Fire Emblem est bien présent, avec les cartes quadrillées, les promotions, le triangle des armes et le système de relation, entre autres. La difficulté est bien présente je trouve. Les Figurines Amiibo permettent aussi de débloquer quelques Bonus intéressants. La durée de vie est aussi conséquente, alors que je n'ai pas fini toutes les cartes du mode chroniques. J'ai aussi pris le Season Pass, car contrôler Azura, ça na pas de prix. Au niveau des graphismes, je trouve qu'ils tiennent la route. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Fire Emblem sur Nintendo Switch l'année prochaine, qui pourrait dépasser les jeux Fire Emblem : Path of Radiance et Radiant Dawn, si Nintendo les sublime...Je vais continuer d'augmenter le niveau de mes Personnages, en attendant les nouveaux du Season Pass plus tard, tout en finissant le mode solo du jeu Splatoon 2. Je veux aussi finir Super Mario Odyssey avant la sortie de Xenoblade Chronicles 2...Source : member15179.html