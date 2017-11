Un gros aperçu du gameplay du jeu !

Monolith Soft

Xenoblade Chronicles 2

Vidéo de GameXplain !

Vidéo de IGN !

Xenoblade Chronicles 2

A quelques semaines de sa sortie mondiale sur lade, le J-RPG massif de, a savoirn'en finit plus de se montrer via de nombreuses vidéos de gameplay et diverses informations. Et aujourd'hui, suite à des previews provenant de plusieurs médias différents, c'est pas moins d'une heure de gameplay qui a fait surface.De plus pour les retardataires qui auraient loupés les dernières informations autour du jeu, sachez quebénéficiera finalement du doublage Japonais via un patch day-one entièrement gratuit et qu'un Season Pass, qui au passage ajoutera quelques broutilles, mais également une extension solo prévue pour fin 2018 a été annoncé au tarif de 29,99€.