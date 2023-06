"Nous sommes incroyablement ravis d'annoncer que Lies of P sortira le 19 septembre sur console et PC, et que les fans du monde entier peuvent dès maintenant jouer à la démo", a déclaré Jiwon Choi, directeur du projet Lies of P. "Nous espérons que l'expérience sera à la hauteur de notre vision des souls-like et de notre interprétation de l'histoire de Pinocchio, et nous avons hâte de voir la réaction de notre incroyable communauté."

Une édition collector pour le jeu Lies of P sera disponible en même temps que celui-ci.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un steelbook-Des cartes-Un artbook-L'OST sur CDLe tout dans un beau coffret comme je les aimes.NEOWIZ lancera Lies of P le 19 septembre 2023.