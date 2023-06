Que vous soyez dans le désert ou aux commandes de votre vaisseau spatial, vous pouvez ressentir l’énergie cinétique émanant du disque Luke Skywalker™ sous licence officielle. Doté de voyants LED bleus et conçu dans l’esprit combatif de son héros, ce disque dur externe collector Special Edition FireCuda est destiné à l'excellence. Grâce à son énorme capacité, vous pouvez transporter un nombre incalculable de contenus multimédias, fichiers et jeux.

On n'arrête plus Seagate et ses différents DD collector. Après de très beau DD, je pense à celui de Star Wars, Gears of War, God of War, Cyberpunk 2077, les Halo et j'en passe. Mais depuis un certain temps, je trouve que leurs DD sont un peu.....fric facile.Bim 160€ dans la face !!