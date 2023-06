Dead Cells est un jeu d'action/plateforme rogue-lite avec une pointe de Metroidvania. Explorez un château tentaculaire en perpétuelle évolution… à supposer que vous êtes capable d'en battre les gardiens lors d'affrontements en 2D dans cet univers souls-lite sans points de contrôle. Tuer, mourir, apprendre, recommencer. Nous ajoutons du contenu au jeu tous les 2 ou 3 mois pour que le jeu reste vivant.



Cette édition contient les 4 DLC originaux (qui vous donneront accès au dernier contenu ainsi qu'un tout nouveau scénario avec une fin alternative et une tonne de nouveaux ennemis, armes et tenues) ainsi que le DLC Return to Castelvania. Faites équipe avec Richter Belmont et Alucard pour vous battre dans les anciens couloirs du château de Dracula. Maniez les armes emblématiques de Castlevania contre des hordes de monstres pour atteindre la salle du trône du Seigneur des Ténèbres lui-même…







Le jeu Dead Cells: Return to Castlevania aura droit à son édition collector sur PlayStation 5 et Switch.À l'intérieur nous retrouverons :L'édition Signature contient :Le jeu en édition Standard avec une couverture réversible rétro unique selon la console (Switch et Playstation)Un fourreau extérieur unique "Signature Edition"La bande-son CD des pistes alternatives du jeu, comprenant 28 muisques originales de Castlevania réimaginées dans le style de Dead Cells4 épinglettes émailléesUn livret d'art exclusif5 photos instantanées souvenirs du Décapité à CastlevaniaUne carte lenticulaire du château4 cartes postales "Dead Cells: Return to Castlevania" signées par l'équipeUne boîte collector de l'édition spécialeDead Cells: Return to Castelvania sera disponible en édition physique Standard et Signature sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 le 11 août 2023. Les précommandes sont désormais ouvertes.