La principale nouveauté de la mise à jour 1 .21 est l’arrivée de l’arbalète, la première arme de trait de DayZ.



Cette arme mortelle à distance donnera aux survivants un avantage unique lors de leurs affrontements. L’arbalète offre un nouveau style de jeu palpitant pour ceux qui préfèrent une approche plus furtive grâce à sa capacité à tirer des carreaux mortels et à s'adapter à divers viseurs et lunettes. Bien que les carreaux puissent être récupérés, les joueurs devront garder à l'esprit que chaque coup diminue leur durabilité. Les joueurs n’auront pas besoin de s’inquiéter s’ils perdent des carreaux, car il est possible d’en fabriquer pour reconstituer leur arsenal.



En plus de l'arbalète, une multitude d'objets et de vêtements médiévaux ont été disséminés à travers Chernarus et Livonia, dévoilant ainsi une multitude de possibilités. Les survivants découvriront un assortiment d'armures, notamment des cottes de mailles, des jambières, des coiffes et des heaumes nordiques. Ils pourront s’équiper comme un preux chevalier prêt à assiéger les forteresses ennemies épée et masse à la main.



Mais ce n’est pas tout ! La mise à jour 1.21 introduit les drapeaux et les brassards gagnants de l’évènement Lights Out de l’année dernière. Les joueurs peuvent célébrer la victoire de leurs compagnons survivants lorsqu'ils tombent sur ces symboles victorieux en explorant le territoire impitoyable de Livonia.



L'un des points forts de cette mise à jour est la création d'un délai de connexion au serveur pour les joueurs sur console, qui se produit lorsqu'on passe d'un compte à l'autre. Les développeurs introduisent ce délai dans le but de créer un environnement de jeu plus sain en décourageant l'utilisation de plusieurs comptes sur un même serveur au cours d'une partie. Ce changement garantit un gameplay plus équitable et favorise une expérience plus équilibrée pour tous les survivants.







Un autre changement concerne les dommages causés par les chutes, qui ont été recalibrés et fournissent des résultats plus prévisibles et réalistes. Les survivants peuvent désormais se déplacer dans leur environnement avec une plus grande certitude et une meilleure connaissance de la stratégie.



Les créateurs de DayZ comprennent l’importance de l’expérience utilisateur (UX) des joueurs, c’est pourquoi ils ont introduit le réglage de la luminosité de l’interface utilisateur du jeu. Les survivants ont désormais la possibilité d'ajuster leur expérience visuelle et de l'adapter à leurs préférences. De plus, ils ont affiné l'éclairage de la caméra d'inventaire, ce qui rend le processus de gestion des stocks plus attrayant et plus intuitif.



Autre nouveauté intéressante, les survivants ont la possibilité de faire apparaître des buissons, des arbres et des rochers grâce au script et au générateur d'objets côté serveur. Cela ouvre de nouvelles possibilités créatives et permet aux joueurs de façonner leur environnement en fonction de leurs besoins stratégiques et de leurs préférences. L'équipe de développement est impatiente de découvrir les paysages et les fortifications uniques que les joueurs créeront grâce à cette fonctionnalité innovante.



Liste des ajouts et améliorations de la mise à jour 1.21 de DayZ



Arbalète en 5 variantes

Carreaux

Variantes de carreaux improvisés

Plumes de poulet

Épée

Masse

Cotte de mailles

Plaque thoracique

Bottes médiévales

Casque nordique

Gants en laine et variantes de couleurs

Gants de laine sans doigts et variantes de couleurs

Indices de jeu pour l'écran de chargement (nouveaux et anciens)

Mouvement plus fluide des objets lancés et des véhicules sur les appareils à taux de rafraîchissement élevé

Icône de statut pour les blessures légères à la jambe

La luminosité de l'interface utilisateur peut être réglée dans les paramètres

Les personnages apparaissent désormais avec des objets pré-affectés à leur barre d'outils

