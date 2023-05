Le jeu Daymare: 1994 Sandcastle aura sa boîteLes joueurs pourront vivre cette nouvelle aventure à partir du 30 août 2023, en format physique pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One, avec la version Nintendo Switch prévue plus tard en 2023.Microids se chargera de la distribution du jeu chez nous, avec son label Microids Distribution France

posted the 05/22/2023 at 11:23 AM by leblogdeshacka