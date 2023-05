En accédant à la démo de Daymare: 1994 Sandcastle, les joueurs découvriront les premières étapes de l'histoire du jeu, un aperçu détaillé des mécanismes et des graphismes du jeu, ainsi que le système de combat, avec la possibilité d'essayer la plupart des armes du jeu, telles que le Frost Grip, une arme améliorée par de l'azote liquide.



La démo permettra également aux joueurs de faire part de leurs commentaires et suggestions aux développeurs, qui seront pris en compte pour la version finale du jeu, ainsi que pour les derniers ajustements. Afin de répondre le mieux possible aux attentes de la communauté et aux amoureux de la franchise, Leonardo Interactive a décidé de repousser la sortie du jeu au mois d'août.







Développé par l’équipe italienne d’Invader Studios, Daymare: 1994 Sandcastle met les joueurs dans la peau de l'agent spécial Dalila Reyes, une ancienne espionne du gouvernement désormais au service de l'unité H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search). La mission de Reyes semble simple : pénétrer dans le centre de recherche expérimentale le plus avancé des États-Unis d'Amérique. Mais qui sait quels dangers l'attendent ?La démo de Daymare: 1994 Sandcastle sera disponible en téléchargement sur Steam à partir du 11 mai 2023. Rejoignez Dalila Reyes dans son aventure et découvrez le gameplay et l'histoire palpitante qui attendent les joueurs dans la version complète du jeu. Daymare: 1994 Sandcastle sortira le 30 août 2023 sur PC sur Steam et sur consoles.