L'amour du jardinage est une graine une fois semée qui ne meurt jamais.



Des légumes frais, des fruits sains et de belles fleurs - vous avez maintenant la possibilité de prendre soin de votre propre potager et de récolter vos cultures. L'ennui à la maison appartient au passé - aujourd'hui, vous profiterez de la nature. Cultivez votre propre jardin virtuel, prenez soin des plantes, puis récoltez-les et vendez-les.



Avec Garden Simulator, vous obtiendrez votre propre parcelle de terrain, placerez des éléments décoratifs et ferez pousser les plantes avant de les récolter. Plus votre rendement sera riche, plus vous pourrez vendre et plus vous pourrez dépenser de l'argent pour améliorer votre coin de paradis. Avec d'innombrables fonctionnalités à débloquer et du contenu supplémentaire, votre main verte sera mis au défi au maximum !



Tondeuse à gazon, arrosoir et semis vous attendent - préparez-vous pour un beau moment de détente dans la nature. Et n'oubliez pas : les jardins ne se font pas en chantant "Oh, comme c'est beau" et en s'asseyant à l'ombre.







Caractéristiques principales :

PLANTEZ une grande variété de fruits et de légumes et décorez votre jardin avec un éventail coloré de fleurs.

SOIGNEZ vos plantes, OBSERVEZ les stades de croissance et RÉCOLTEZ les fruits et légumes. Qu'il s'agisse de fraises, de laitue ou de différents types de fleurs, la variété des plantes rend votre jardin unique.

CONCEVEZ votre jardin comme bon vous semble ! Placez vos parterres de fleurs et de légumes et encadrez-les avec différents éléments de clôture. Des haies, des meubles et de nombreux objets différents dans de nombreux designs feront de votre terrain un lieu de vacances unique.

GARDEZ votre jardin PROPRE ! Non seulement au début vous trouverez des déchets dans votre jardin qui doivent être enlevés, mais aussi pendant le jeu vos efforts pour le garder propre seront récompensés ! Tondez votre pelouse et faites de votre propriété le rêve d'un jardinier.

GAGNEZ de l'argent et dépensez-le ! Plus vous vendrez de fruits et de fleurs, plus vous aurez d'argent disponible pour investir dans de meilleurs outils, de nouvelles variétés de plantes et plus encore.

AMUSEZ-VOUS et expérimentez une physique réaliste ! Sélectionnez les éléments de conception, placez-les comme vous le souhaitez, construisez des clôtures ou des haies et faites beaucoup de choses que vous ne feriez probablement pas dans un "vrai" jardin. Il n'y a presque pas de limites à votre imagination.

Si vous aussi votre jardin ressemble à un champ de blé, Garden Simulator ne sera pas votre jeu de l'année.Le développeur Toplitz Productions et Just For Game s'associent pour sortir une version boîte sur jeu sur PlayStation et Switch.Garden Simulator est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.