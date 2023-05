Plongez corps et âme dans la mêlée et éradiquez les hérétiques !



Warhammer 40,000 : Boltgun est une expérience solo et hardcore, un retro-FPS conçu dans l’esprit des années 90, où vous endossez l’armure blindée en céramite de la machine à tuer ultime : le Space Marine. A une semaine de son lancement, découvrez l’efficacité et la nostalgie de son gameplay viscéral et sanguinolent qui consiste à massacrer du démon du Chaos à la chaîne.



Cet Extended Gameplay Trailer met à l’honneur un gameplay aussi fluide que moderne, qui prend vie grâce à de superbes images 3D créées à partir de sprites. Chargez votre Boltgun, dégainez votre Épée Tronçonneuse et votre Fusil à Gravitons pour shooter, déchiqueter, exploser, mutiler et anéantir des vagues d'hérétiques dans des combats haletants à travers une grande variété de décors du Monde-Forge fascinant de Graïa.

Focus Entertainment dévoile 7 minutes de gameplay de Warhammer 40,000 : Boltgun avant sa date de sortie preuve pour le 23 Mai 2023.Fendez les rangs des hordes du Chaos dans Warhammer 40,000: Boltgun, qui sort le 23 mai sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.