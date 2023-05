Il y aura aussi des collectors pour Mortal Kombat 1





Mortal Kombat 1 Standard Edition sera disponible physiquement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch et en digital sur PC, y compris Steam et Epic Games Store.

Mortal Kombat 1 Premium Edition sera disponible physiquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S et en digital sur Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store). La Premium Edition comprendra tout le contenu de la Standard Edition, ainsi qu’un accès anticipé au jeu à partir du 14 septembre, le Kombat Pack, et 1 250 Dragon Krystals (monnaie du jeu). Le Kombat Pack comprendra un skin pour le personnage de Johnny Cage à l'effigie du célèbre acteur et artiste martial Jean-Claude Van Damme (disponible au lancement), six nouveaux personnages jouables (disponibles après le lancement) et cinq nouveaux Kombattants Kaméo (disponibles après le lancement).

Mortal Kombat 1 Kollector's Edition sera disponible en physique chez certains revendeurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S uniquement et inclura tout le contenu de l'édition Premium, un accès anticipé au jeu à partir du 14 septembre, ainsi qu’une sculpture de Liu Kang d’environ 40 centimètres conçue par COARSE et un skin inspiré de la Figurine pour le personnage de Liu Kang, trois tirages d'art exclusifs, un steelcase et 1 450 Dragon Krystals supplémentaires (2 700 au total).