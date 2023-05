Dans le but de faire du dessin le principal mode d'interaction pour le joueur, préparez-vous à vous engager dans une aventure qui vous demandera de résoudre des énigmes non seulement avec la logique mais aussi avec votre créativité !



Vous ne voulez pas y aller seul ? Ne vous inquiétez pas, la version Xbox GamePass propose la coopération locale, qui permet à deux joueurs d'explorer et de colorer le monde ensemble.

Développé par Greg Lobanov et rythmé par une bande originale de la compositrice primée Lena Raine (Celeste, Guild Wars 2), Chicory: A Colourful Tale propose aux joueurs d'utiliser le pouvoir de l'art pour explorer, résoudre des énigmes, aider leur amis animaux, et redonner de la couleur au monde.Le jeu sera disponible Day One dans le Game Pass