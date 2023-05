Cette déclaration d'amour aux bons vieux classiques en 16 bits ravivera les souvenirs d'enfance des nostalgiques. Dans le jeu de plateforme en pixels Tiny Thor, le joueur incarne le rôle d'un jeune dieu qui vit des aventures fantastiques dans les somptueuses régions d'Asgard.



En utilisant bien les compétences du marteau Mjöllnir, qui revient toujours vers son propriétaire, il sera aisé de venir à bout de boss mythiques comme le kraken ou Loki, le dieu de la malice. Le magnifique univers du jeu a été créé par l'artiste du pixel Henk Nieborg (Spyro), alors que la bande-son est issue de la plume de Chris Hülsbeck (Star Wars: Rogue Squadron).

Le jeu Tiny Thor se date enfin sur PC, le jeu est développé par Asylum Square et il sera disponible dès le 5 Juin 2023 sur PC. Avec une belle surprise, le jeu sera disponible cette été sur Switch.Tiny Thor sera disponible à partir du 5 Juin sur PC Windows via Steam, GOG et l'Epic Games Store pour 19,99 €. L'édition « Tiny Thor Ragnarok n' Roll » qui contient la bande-son officielle du jeu en prime, sera disponible pour 25 €. Les joueurs pourront profiter d'une offre de lancement de -10 % pour les deux versions. Cet été, Tiny Thor sortira aussi sur Nintendo Switch.