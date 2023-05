Death or Treat est un jeu d'Action-Roguelite 2D se doublant d’un Hack’n Slash, avec des environnements peints à la main et une animation traditionnelle. Explorez tous les mondes et battez des hordes d'ennemis en utilisant différentes armes et compétences.



Vous incarnez Scary, le propriétaire de Ghost Mart, leader dans la fabrication de bonbons pour Halloween.



Découvrez des mondes immenses, explorez de nouvelles cartes et tentez de survivre aux hordes d'ennemis. Ce n'est pas une tâche facile, chaque monde est encore plus délicat que l'autre. À commencer par Darkchat, Riptok, Deviltube et enfin FaceBoo!, la frontière épique ultime.

Caractéristiques principales :



Choisissez votre style de combat et votre style d'arme préféré (rapide, lourd ou à distance) et affrontez une véritable horde d'ennemis dans le plus pur style hack’n slash.

Volez dans les airs et attaquez la foule avec force, déplacez-vous avec agilité et cherchez le point faible de vos adversaires.

Collectez de précieux trésors cachés pour débloquer de nouvelles armes terrifiantes et des compétences effrayantes qui vous aideront dans votre voyage.

Rencontrez les voisins effrayants mais amicaux de HallowTown.

Tout un monde peint à la main à explorer.

Le jeu Death or Treat aura droit à sa version boîte sur PlayStation 5, dès le 2 juin 2023.Perp Games, le développeur Saona Studios et Just For Games sont heureux d'annoncer que le jeu d'action rogue-lite 2D Death or Treat bénéficiera d'une édition physique sur Playstation 5, disponible dès le 2 juin 2023.Death or Treat sera disponible en édition physique sur Playstation 5 le 2 juin 2023, et plus tard en 2023 sur Nintendo Switch, Playstation 4.