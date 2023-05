Bienvenue à Aphes - une cité-État foisonnant de magie et d'émerveillement inspirée de la Rome antique et des conceptions grecques classiques. Des rues de bazar recouvertes de brume aux égouts lugubres, en passant par les forêts énigmatiques à l'orée de la ville et les gouffres insondables regorgeant de cristaux scintillants, les paysages d'Aphes fourmillent de beauté et de dangers.



Choisissez parmi une variété d'armes à distance et de mêlée, puis combinez-les comme vous le souhaitez ! Le système de talents vous permet de choisir et d'étoffer votre style de combat en choisissant deux armes parmi six totalement différentes : épée et bouclier, double lame, lance, marteau, bâton ou même bracelets magiques. Équipez-vous d'un bâton magique pour atomiser vos ennemis à distance ou brandissez un marteau de combat surdimensionné pour les écraser en combat rapproché.



Bien qu'Aphes puisse émerveiller grâce à ses paysages à couper le souffle, cette ville n'est pas pour les âmes sensibles. Combattez 60 monstres différents et rencontrez 22 boss uniques, possédant chacun sa propre mécanique de combat.



Chacun de vos choix et chacune de vos décisions sont lourds de sens. Votre voyage à Aphes vous conduira à découvrir l'origine de la malédiction qui frappe la ville, vous permettant ainsi de reconstituer son histoire via des conversations, des documents et des cinématiques, ou encore le journal personnel d'Hilda, qu'elle mettra à jour à l'aide de croquis et d'observations.



Le monde d'Asterigos foisonne de secrets et d'histoires inédites. Trouvez plus de 100 objets, accomplissez de nombreuses quêtes secondaires et renforcez votre héritage dans le mode New Game+ !







Le jeu Asterigos: Curse of the Stars aura droit à une version boîte avec en prime une édition collector avec un artbook comme je les aimes, plus de 260 pages.L'édition physique Collector comprend quant à elle :Le jeu physique "Asterigos: Curse of the Stars - Deluxe Edition".Un magnifique artbook exclusif de 260 pages de 17 cm x 15 cm.La bande originale complète officielle du jeu en 2 CDs.Une Boîte Collector contenant tout le contenu.Asterigos: Curse of the Stars sera disponible en éditions physiques deluxe et collector sur Playstation 5 et Xbox One / Series X le 18 août 2023.