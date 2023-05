Nous savons que le jeu vidéo se partage entre amis. Nous vous présentons aujourd’hui le programme de parrainage du Xbox Game Pass, qui permet aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et du PC Game Pass d’offrir 14 jours d’essai gratuit au PC Game Pass jusqu’à cinq de leurs amis. Pour profiter de l’offre, vos amis devront être de nouveaux membres.



Vous pouvez inviter vos amis à essayer le Game Pass depuis la page d’accueil, en cliquant sur le bouton “Donner accès au PC Game Pass”.



Cet essai gratuit inclut tous les bénéfices du PC Game Pass, dont les nouveaux titres des Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie, un abonnement EA Play et les plus grands jeux PC et mobile de Riot Games. Reliez votre compte Riot Games et votre profil Xbox pour débloquer tous les Agents et Champions, des petites légendes, des boosts d’expérience et plus encore dans Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, and Legends of Runeterra.







Le PC Game Pass vous permet de découvrir une bibliothèque de centaines de titres PC incontournables sélectionnés avec soin et créés par des développeurs de talent du monde entier, comme Forza Horizon 5, Sea of Thieves et tant d’autres. De nouveaux jeux sont ajoutés très régulièrement, vous aurez toujours un titre inédit à découvrir. Rendez-vous à cette adresse pour en savoir plus sur les jeux bientôt disponibles dans la bibliothèque du Game Pass.



Grâce à cette offre, vous pouvez dès maintenant partager votre accès au PC Game Pass avec plus d’amis pour découvrir ensemble Redfall, dès le jour de sa sortie (le 2 mai 2023).



Si vous découvrez le service, commencez par utiliser l’application Xbox pour PC. Elle vous permettra de naviguer dans la bibliothèque, de jouer aux titres PC et de vous connecter avec vos amis pour échanger avec eux, sur différents appareils.