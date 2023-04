Ghostbusters: Spirits Unleashed et Roguebook sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu'au lundi 24 avril à 8h59 , heure française.

Roguebook Relevez les défis d'un deckbuilder roguelike aux mécaniques inédites créé par les concepteurs de Faeria et par Richard Garfield, l'auteur de Magic: The Gathering . Formez un duo de héros, assemblez de puissants combos et terrassez les légendes du Roguebook ! Quels que soient les héros que vous choisirez, chaque partie sera très différente de la précédente, il faudra que vous mettiez tous vos talents à l'épreuve pour espérer vous en sortir.

Ghostbusters : Spirits Unleashed Un jeu multijoueur qui conviendra à tous les types de joueuses et de joueurs. Quatre Chasseurs de fantômes, munis de leur pack à protons, tentent d'attraper un Fantôme qui hante des lieux uniques dans des affrontements multijoueurs asymétriques (en ligne ou hors ligne). Au fil de votre progression, vous débloquerez des éléments cosmétiques et des améliorations pour les Chasseurs comme pour les Fantômes, vous permettant de faire évaluer l'expérience.

posted the 04/21/2023 at 10:23 AM by leblogdeshacka