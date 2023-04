Avez-vous déjà rêvé d'affronter une entité d'une autre dimension de classe VII qui bave ? C'est l'occasion ou jamais ! D'un autre côté, avez-vous déjà voulu être celui qui a le pouvoir d'invoquer la fureur ultime... Ce DLC donne aux fans l'occasion de pouvoir faire les deux, tout en découvrant de nouveaux serviteurs, une nouvelle IA et une toute nouvelle carte. Ce DLC complet ne manquera pas d'inciter les fans à jouer bien au-delà de l'heure de la nuit.



Les points forts du DLC :



Nouvelle carte - Le palais de justice :

Des activités étranges sont signalées au palais de justice, ce qui a rendu difficile la conduite des procédures judiciaires. Des décennies de pratiques obscures et de contacts paranormaux ont fait du palais de justice un foyer d'activité fantomatique. Les halls, les bureaux et les salles d'audience sont tous reliés entre eux pour former un espace de jeu unique.

Nouveau type de fantôme :

Type de fantôme possesseur + 3 variantes - Scuttle, Hellion et la célèbre Sentinelle de la terreur confèrent au type de fantôme possesseur un style de jeu unique. Les joueurs pourront utiliser des capacités uniques et l'Ultime Possession pour prendre le contrôle des civils et même des chasseurs de fantômes !

Nouveau type d'IA - Drudges :

Des profondeurs du royaume des fantômes, viennent les Drudges pour aider ! Invoquées par Tobin, ces petites entités pratiques aident le fantôme à hanter le bâtiment et à effrayer les humains. Les chasseurs de fantômes seraient bien avisés de se concentrer sur l'élimination de ces aides spectrales car le fantôme peut utiliser les failles pour en engendrer d'autres !

Nouvelle capacité des serviteurs - Minions pièges :

Un minion singulier que le fantôme plante, caché sur le sol ou à l'intérieur d'objets surgira à la vie lorsque son champ de stase sera déclenché et s'accrochera à la victime qui ne se doute de rien !

Cosmétiques, coques d'équipement et autres personnalisations d'Extreme Ghost :

Des cosmétiques et des coques d'équipement de chasseurs de fantômes qui rappellent la série de dessins animés Extreme Ghostbusters et qui sont déblocables grâce à divers Side Hustles et contrats de recherche. L'équipe dispose également de nouvelles chaussures, de jupes, de bas de kilt et de plusieurs styles de maquillage. Les logos des chemises peuvent désormais être utilisés sur les hauts appropriés.

Améliorations générales :

Refonte du menu d'amélioration de l'équipement, améliorations du robot fantôme et du chasseur de fantôme,corrections de bugs, équilibrage, corrections de la QOL afin d'améliorer encore l'expérience globale !



Ce jeu est entièrement compatible avec le crossplay.



Le jeu Ghostbusters: Spirits Unleashed s'apprête à sortir son deuxième DLC le 20 avril 2023 et ceux gratuitement.