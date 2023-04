Dans ce jeu, inspiré des événements du film, Dracula confie aux joueurs une tâche simple : faire tout ce qu'il veut qu'ils fassent pendant le reste de sa vie immortelle. C'est un travail exigeant, mais les avantages sont considérables : immortalité, pouvoirs mystiques et un régime riche en fibres composé principalement d'insectes. Renfield: Bring Your Own Blood est une aventure solo qui combine la simplicité du gameplay à une touche avec l’action frénétique qui change de salle en salle pour une nouvelle expérience Rogue-Lite. Avec des niveaux uniques, des dizaines d’ennemis, des boss diaboliques et suffisamment d’armes pour un massacre alimenté par des insectes, Renfield: Bring Your Own Blood montre aux joueurs les hauts et les bas de servir le pire boss de l’histoire, Dracula.

« Notre équipe est ravie d’apporter notre expertise dans les jeux amusants de style rétro remplis d’humour débridé au monde incroyable de Renfield », a déclaré James Deighan, fondateur de Mega Cat Studios. « C’est une opportunité incroyable pour nous de travailler sur ce projet avec Skybound et Universal Games and Digital Platforms. »

En attendant sa sortie au cinéma chez nous prévue pour le mois de Mai, voici que le film Renfield débarque en jeu vidéo avec Renfield : Bring Your Own Blood.Renfield: Bring Your Own Blood est développé par Mega Cat Studios, partenaire de Skybound, et est disponible sur PC dans le monde entier en accès anticipé sur Steam au prix de 4,99 €. Skybound et Mega Cat fourniront du contenu supplémentaire et des mises à jour après le lancement et tout au long de l’été.