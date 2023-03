EVERSPACE 2 vous met aux commandes d’un jeu de tir spatial solo au rythme effréné, où des rencontres terrifiantes et des défis punitifs se dressent entre vous et votre prochain butin épique. Explorez les systèmes ravagés par la guerre de la Zone démilitarisée du Cluster 34, chaque zone façonnée à la main étant parsemée de secrets, d’énigmes et de périls à affronter.





Vivez une aventure de science-fiction trépidante qui suit Adam, un pilote clone à la recherche de sa place dans l’univers. Son passé revient le hanter, alors que les factions de la Zone démilitarisée sont sur le point de la mettre à feu et à sang. Échappez à la prison coloniale, négociez les méandres des complots des seigneurs de guerre locaux, évitez les adeptes rendus fous par l’énergie et repoussez les extra-terrestres avides de guerre.





Il faudra plus que les compétences, l’intelligence et la chance d’Adam pour survivre. Rassemblez une équipe d’experts afin d’atteindre son but et enfin réaliser son rêve d’échapper à la Zone démilitarisée. Découvrez de vieux amis et de nouveaux alliés, qui ont chacun leur histoire à raconter. Ils vous rejoindront en mission, fournissant des avantages évolutifs et débloquant des nouvelles aptitudes pour vous aider à progresser.







LANCEZ-VOUS DANS UN PÉRIPLE HALETANT : découvrez des espèces extra-terrestres, dévoilez des mystères, dénichez des trésors cachés et défendez vos marchandises des bandes de hors-la-loi pendant une campagne de 30 heures passionnante.

LAISSEZ PARLER LES LASERS : Profitez d’un vaste éventail d’armes et d’aptitudes pour vaincre drones, chasseurs, bombardiers et cuirassés surpuissants.

EXPLOREZ LA GALAXIE : La Zone démilitarisée et les zones adjacentes du Cluster 34 regorgent de missions principales et secondaires, d’activités, d’évènements et de secrets à découvrir.

FAITES COMME VOUS VOULEZ : développez votre propre flotte de vaisseaux avec un nombre quasiment infini de chasseurs aux classes uniques et optimisez-la jusqu’à atteindre la perfection.

UN BUTIN ÉPIQUE VOUS ATTEND : cherchez de l’équipement de meilleure qualité pour élargir votre arsenal de combinaisons d’équipement surpuissantes.







La Stellar Edition d'EVERSPACE 2 est une version physique exclusive et limitée, comportant en plus du jeu de base un boîtier SteelBook, un mini artbook de 64 pages, et la bande originale en téléchargement pour vous accompagner partout.

Le jeu Everspace 2 sera disponible en boîte sur Series X et PS5.EVERSPACE 2 - Stellar Edition sera disponible en édition physique courant 2023 sur Playstation 5 et Xbox Series X.