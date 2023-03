Au moment, ou je me dis, il faut que le jeu soit dans le Game Pass, car ça va bider, BIM, Exoprimal sera disponible Day One dans le service de XBOX.[video][/video]Le jeu sera disponible le 14 juillet 2023

Exoprimal est un futur jeu de tir à la troisième personne développé et édité par Capcom. C'est un jeu d'action multijoueur dans lequel le joueur doit lutter contre des hordes massives de dinosaures et de créatures préhistoriques mutantes.

posted the 03/09/2023 at 10:44 PM by leblogdeshacka