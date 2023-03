Fans de baseball, PlayStation a prévu de sortir une édition collector pour son MLB The Show 23, avec une The Captain Edition. Attention, toute fois, le jeu sera uniquement disponible en code, pas de disque de prévu dans cette édition.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu, en code-Une casquette-Un Steelbook-Du DLC'sLe tout dans une boîte collector.

posted the 03/05/2023 at 12:06 PM by leblogdeshacka