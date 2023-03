Sur une lune désolée appelée Lorian, une nécro-armure se réveille d'un long sommeil. Elle est parée au combat, mais sa mémoire est vide, et elle ignore quel est son but. Il semble y avoir quelque chose de nouveau en elle...



Allez chercher des réponses sous la surface dans Ghost Song, un jeu d'aventure en 2D plein d'introspection, de mystères anciens et de terreurs cosmiques. Explorez de vastes cavernes éclairées uniquement par leur flore bioluminescente, affrontez des créatures redoutables et déroutantes, et débloquez des capacités pour découvrir tous les secrets de ce monde inconnu.



Aventurez-vous dans les profondeurs ténébreuses pour découvrir la vérité... ou vous en souvenir.







Ghost Song est un jeu magistralement conçu, qui combine tous les meilleurs éléments des jeux Metroid et Souls pour créer une expérience qui doit simplement être jouée." – 9.5/10 – God is a Geek



"Ghost Song est le mélange parfait de Metroid et Hollow Knight, créant un jeu magnifique plein d'exploration, une belle histoire et une atmosphère effrayante. Si vous aimez les jeux de style Metroidvania, assurez-vous de consulter ce titre !" – 10/10 – Game



"Si vous avez joué et apprécié Metroid Dread et que vous cherchez quelque chose pour vous attacher en attendant Silk Song, Ghost Song vous emmènera dans un voyage qui vous étonnera et vous surprendra." – 9.5/10 – Noisy Pixel

Le jeu Ghost Song du développeur indépendant Old Moon, aura droit à une sortie boîte sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch.Ghost Song sera disponible au format physique sur Playstation 4, Playstation 5 et Nintendo Switch le 28 juillet 2023.