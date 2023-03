Qu'il s'agisse de nouveaux venus dans le monde de la F1 ou d'un supporter de longue date, F1 Manager 2022 rapproche les fans d’action en leur permettant de définir leur stratégie ultime pour amener leurs pilotes sur la plus haute marche du podium. Les joueurs pourront réagir à chaque dépassement à haute vitesse et aux moments de tension extrême en direct grâce à une immersion sans précédent, similaire à une diffusion télévisée. Les deux commentateurs emblématiques de Sky Sports F1, David Croft et Karun Chandhok, mettront en lumière les événements clés de la session, afin que les fans ne manquent aucun moment.



Avec des points cruciaux en jeu, les joueurs devront réagir aux changements météorologiques, aux voitures de sécurité et même aux redémarrages sous drapeau rouge pour s'assurer que leurs pilotes restent au cœur de la bataille au championnat. En donnant des ordres par l'intermédiaire de leurs ingénieurs de course, les joueurs entendront les voix familières de tous les pilotes de F1 de 2022 réagir à leurs décisions au fur et à mesure que le championnat se déroule.

Le jeu F1 Manager sera gratuit sur Steam du 2 au 6 mars 2023, pour célébrer la reprise de la Formule 1, avec le GP de Bahreïn.Le jeu est disponible sur PlayStation, XBOX et PC.