Avis sur Atomic HeartDès le début du jeu, le jeu nous met une patate en pleine tronche, c'est super beau visuellement.L'ambiance BioShock Infinite se fait bien ressentir sur le début du jeu et c'est super agréable. Les décors sont sublimes, pour un premier jeu Mindfsish sort le grand jeu, avec des effets de lumières de toute beauté.C'est simple tout au long de l'aventure le jeu se relève à la hauteur de la PlayStation 5 (j'ai le jeu sur PlayStation 5), c'est beau, c'est propre et ça fait plaisir à la rétine.Ue fois sortie du complexe, c'est la folie, les environnements sont variées et assez énorme, ça me fait penser à du Wolfenstein.Pour sauvegarder, il vous faudra trouver une zone sûre qui aura un point de sauvegarde manuel. Le "robot" Nora est plutôt drôle avec ses blagues réservées à un public averti.En plus des phases de plateforme, le jeu nous propose des phases d'énigmes. Heureusement, elles sont relativement simples, c'est un bon point, car souvent, si je bloque, j'abandonne et là, c'est ultra simple. J'ai bien aimé le système de crochetage.Les combats sont relativement techniques, si vous pensiez pouvoir y aller tête baissée, c'est mort. Il faudra se la jouer discret et surtout y aller en réfléchissant à une stratégie parfois. Car sinon, vous allez souvent voir le fameux "Game Over". Plusieurs pouvoir ms seront disponibles au fur et à mesure que l'on avance dans l'aventure, comme la lévitation ou bien encore la possibilité de gelé les ennemis. Nous sommes clairement sur un jeu à la BioShock.Sinon, vous avez la traditionnelle hache et les différents fusils pour vous défouler sur les différents androïdes qui parcourent le chemin de l'aventure d'Atomic Heart.Pour ce qui est de la VF, c'est de très bonne qualité pour un premier jeu. Le développeur a mis les moyens dans les différentes traductions et ça fait plaisir. Le jeu est traduit dans plusieurs, 9 langues, 13 pour les sous-titres, pour être précis.Bon, Nora risque de vous cassez la tête avec ses blagues très portées sur le cul, mais au-delà de ça, c'est du tout bon.Pour les musiques, c'est pareil du très bon, ça met dans l'ambiance direct.Pour ce qui est de la durée de vie du jeu, nous sommes sur un bon 25 heures. Et si vous voulez, finir entièrement le jeu, rajouter la même chose minimum.